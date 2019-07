Co warto studiować w 2019 roku? 4 kierunki, po których znajdziesz pracę

Bez względu na to, czy motywacją do podjęcia studiów jest chęć dokształcania się, rozwijania zainteresowań czy zdobycie dobrze płatnego zatrudnienia, wybór odpowiedniego kierunku zawsze jest trudny. Często o tym, gdzie dana osoba będzie studiować, decyduje miejsce zamieszkania, ale nie brakuje tych, którzy są w stanie wyjechać na drugi koniec Polski tylko po to, aby studiować na konkretnej uczelni. W jakie kierunki celować, aby po zakończeniu edukacji bez problemu znaleźć pracę?

1.Informatyka

Nikogo z pewnością nie dziwi, że to właśnie ten kierunek znalazł się w zestawieniu na pierwszym miejscu. Informatyka cieszy się każdego roku ogromnym zainteresowaniem i na wielu polskich uczelniach na jedno miejsce przypada aż 7 chętnych! Wszystko za sprawą zapotrzebowania na specjalistów z tej branży i łatwości w późniejszym znalezieniu pracy. Co więcej, po studiach informatycznych kandydaci mają wiele możliwości zawodowych i dodatkowo z atrakcyjnym wynagrodzeniem, co niewątpliwie wpływa na popularność tego kierunku. Zaletą tej ścieżki edukacji jest też zróżnicowana oferta uczelni, które starają się dostosowywać do zmieniających się trendów technologicznych i tworzyć specjalizacje zgodne z duchem czasu.

Przykładem takiego działania są m.in. studia w Szczecinie na kierunku informatyka w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, gdzie na studiach inżynierskich dostępna jest specjalność game design. Przygotowuje ona do pracy w studiach deweloperskich, zajmujących się tworzeniem gier komputerowych, których popularność rośnie wraz z rozwojem technologii. Ten innowacyjny kierunek pokazuje, jak uczelnie starają się sprostać wymaganiom współczesnych studentów, dając im do wyboru różne możliwości rozwoju.

2.Automatyka i robotyka

To jeden z kierunków zamawianych, a więc takich, które ustanawia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze względu na potrzebę zwiększenia liczby absolwentów z taką specjalnością. Konieczność tę wywołuje zapotrzebowanie na rynku pracy na określonych ekspertów, a to z kolei ma wpływ na samą gospodarkę kraju.

Korzyści płynące z podjęcia nauki na tym kierunku są więc wyjątkowo atrakcyjne, a sami studenci w trakcie edukacji często otrzymują stypendia motywacyjne. Trzeba jednak liczyć się też z tym, że do przyswojenia jest ogromna partia materiału, a zajęcia najczęściej dotyczą nie tylko programowania czy działania różnych systemów operacyjnych, ale również elektrotechniki, mechatroniki czy podstaw elektroniki. Co więcej, niezbędna jest znajomość języka angielskiego na bardzo dobrym poziomie, ponieważ jest on głównym środkiem komunikacji w branży.

3.Dietetyka

Moda na prowadzenie zdrowego trybu życia i diety z każdym rokiem jest coraz większa. Dzieje się tak z wielu powodów, ale głównym jest przede wszystkim coraz większa świadomość ludzi na temat odżywiania i konsekwencji niezdrowego jedzenia. Jednak aby zostać specjalistą z zakresu dietetyki, nie wystarczy przeczytać tony książek i obejrzeć drugie tyle filmów, ale obrać ścieżkę kształcenia zgodną z naszymi zainteresowaniami. Odpowiednie wykształcenie wzmacnia wiarygodność, a dodatkowo wyposaża w niezbędne umiejętności, które potrzebne będą na co dzień podczas pracy na tym stanowisku. Opracowanie diety dostosowanej do trybu życia oraz zapotrzebowania konkretnej osoby wcale nie jest łatwym zadaniem – nieumiejętnie jej zastosowanie może bowiem wyrządzić komuś wiele krzywdy. Studiowanie tego kierunku daje jednak sporo satysfakcji, a wciąż zyskujący na sile trend zdrowego odżywiania będzie sprzyjał tworzeniu się nowych stanowisk pracy w tej branży.

4.Języki obce

Jak można przeczytać na stronie Uniwersytetu Warszawskiego, w roku akademickim 2018/2019 na jedno miejsce na japonistyce było ok. 22 chętnych, a na koreanistyce - 20. Z kolei Uniwersytet Jagielloński podaje, że w tym samym roku akademickim na 28 dostępnych miejsc na japonistykę, aplikacje złożyło... 362 kandydatów! Filologie języków obcych to kolejny kierunek, po którym bez problemu będzie można znaleźć pracę w wielu międzynarodowych firmach i robić karierę na zagranicznych rynkach.