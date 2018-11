Co to był za bal! Plejada VIP-ów na obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości. "Niektórzy przesadzili!" [RELACJA]

Mija dokładnie 100 lat, od kiedy Polska odzyskała niepodległość. Czy taka okazja mogła się obejść bez epickiej, a nawet dramatycznej imprezy? Oczywiście, że nie. I myśmy na niej byli i miód i siwuchę pili. Działo się! A co szczegółowo? Zapraszamy na relację.

Goście bardzo chwalili sobie menu. Furorę robiła zupa grzybowa.

– Wyśmienita - chwalił ją marszałek Rydz-Śmigły, a wtórował mu Stanisław Kania.

– Co za BURAK! Co za CEBULA! – krzyczała królowa Bona.

Niektórzy obeszli się smakiem.

– Nie wpuścili mnie - żalił się Chochoł, który kręcił się pod klubem - Usłyszałem, że trza być w butach na urodzinach.

Nie poddał się za to spóźniony na przyjęcie Lech Wałęsa. Kiedy natknął się na zamkniętą bramę - przeskoczył przez nią.

Było kilka niezręcznych small talków pomiędzy największymi z Polaków.

– Bonsoir Monsieur! Vous avez la coiffure comme une star! – zagaił Fryderyk Chopin.

– Es tut mir leid, ich verstehe nicht... – odpowiedział skołowany Mikołaj Kopernik.

Zdarzyły się drobne incydenty: Stefan Czarniecki roztrzaskał szwedzki stół, Stanisław August namolnie zapraszał gości na obiad do łazienki, a Zygmunt III pijany zasnął na kolumnie.

Za oprawę muzyczną odpowiadał Ignacy Jan Paderewski.

– Job z tych cięższych. Wszystkim nie dogodzisz, co nie? Dmowski z Giertychem chcą marsze, Witos z Pawlakiem “Białego misia” a Curie-Skłodowska techno. No a najgorzej jak już sobie popiją, wtedy zaczynają smęcić o dedykacje. Herbert zamawia “Brothers in arms” dla Miłosza, a potem w połowie piosenki zmienia zdanie i robi awanturę. Masakra!

Awantur było więcej. Bolesław Wieniawa-Długoszowski próbował wjechać na imprezę na koniu. Wtedy padł strzał - to Bronisław Komorowski zastrzelił rumaka, tłumacząc potem, że wziął go za zwierzynę łowną.

Żeby tego było mało plemię Wiślan spotkało się na ustawkę z Legionistami marszałka Piłsudskiego! Podobno rozbitych gości jednoczył Władysław Łokietek.

Żeby uspokoić nerwy z ciekawością zajrzeliśmy do dark roomu, ale nic nie było widać. Ponoć większą część imprezy spędził tam pułkownik Kukliński z niejaką Krystyną Skarbek. Całą sytuację miał zepsuć Ignacy Łukasiewicz.

Na szczęście w miarę upływu nocy w serca imprezowiczów sączyła się błogość. Ciekawą grupkę zastaliśmy nad rozmową o uniach.

– No to za unię Władziu! – krzyczał Aleksander Kwaśniewski do króla Jagiełły.

– YES, YES, YES! – wtórował Kazimierz Marcinkiewicz.

A o północy ze wszystkich gardeł zabrzmiało gromkie “Sto lat”. Tak! Kolejnych stu - i niech będą mniej burzliwe niż te pierwsze!

I my dokładamy się do tych życzeń, kończąc cykl dla Wirtualnej Polski. 100-lecie to piękny wiek - obyśmy umieli korzystać z jego doświadczeń, wybaczać sobie niedoskonałości i uśmiechać się do siebie z życzliwością. Po to chyba to wszystko jest, prawda?

