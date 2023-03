Co tam się wydarzyło? Film PiS-u usunięty z TikToka

PiS nagrał specjalny film

PiS rozpoczął kampanię wyborczą. Jednym z jej elementów jest "zbliżenie się" do ludzi młodych. Radosław Fogiel wpadł więc na pomysł, aby zapytać najmłodszy elektorat o to, "za co tak naprawdę nienawidzą PiS-u". Poseł nie musiał czekać długo na odpowiedzi.