Co się wydarzyło w Helenowie? Wstrząsające słowa dziadka 7-latki

Co się wydarzyło w Helenowie? Służby zabrały z jednego z domów matkę z dzieckiem, obie były poparzone. Rodzina nie może otrząsnąć się z szoku. - Idę i pytam syna, co się stało, a on mi mówi: "Agnieszka podpaliła córkę" - opowiada dziadek poparzonej 7-latki.