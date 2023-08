Co się stanie z niedobitkami grupy Wagnera? Gen. Skrzypczak: to koniec tej formacji

Gen. Skrzypczak uważa, że część wagnerowców przemieści się do Afryki, a część podejmie służbę pod dowództwem rosyjskiej armii. Ze zwykłej motywacji, czyli dla pieniędzy. - Jednak i tak jest to właściwie koniec wagnerowców jako formacji, która w pewnym momencie miała ambicje do samodzielnego działania. Najemników przejmą inni dowódcy - tylko ci sprawdzeni, lojalni wobec Kremla - podkreśla.