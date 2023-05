Co się stało z pieniędzmi z NCBiR? Szokujący mechanizm

Sam wspomniany wcześniej Maciej Ż. zaprzeczył, że przejął jakieś pieniądze należące do Chrystiana C. W odpowiedzi na pytania dziennikarzy "GW", stwierdził, że nie napisał wniosków do NCBiR dla Piezo Vest i Storage Energy. Przyznał równocześnie, że sam także złożył wniosek do funduszu SciTech Fund, ale nie został on jeszcze rozpatrzony. Dodał, że zna prezesa funduszu Jerzego Gesslera, z którym konsultował "kwestie dotyczące projektu". Podważył też wiarygodność Chrystiana C., sugerując że to osoba "nadużywająca substancji psychoaktywnych".