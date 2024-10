Co sądzą studenci o Erasmusie? Młodzi Polacy wydali werdykt

- Ja byłem na wyspie obok Madagaskaru. Można się bardzo dużo nauczyć, a do tego dostaje się stypendium ok. 700 euro, naprawdę wszystko jest zapewnione, jest to super program. Byłem też we Włoszech, byłem też w Czechach. Naprawdę można dużo się nauczyć o kulturach, o tym jak wygląda tam praca - mówił mieszkaniec Białegostoku, który korzystał z programu Erasmus +. Jest to program Unii Europejskiej, który wspiera edukację, szkolenia, młodzież i sport w Europie. Jego celem jest umożliwienie młodym ludziom zdobywania doświadczeń międzynarodowych, podnoszenia swoich kwalifikacji oraz rozwijania kompetencji międzykulturowych. Erasmus+ to nie tylko wymiany studenckie, program oferuje również możliwości dla osób w innym wieku na różnych etapach życia szkolnego. Reporter WP Marek Gorczak zapytał młodych mieszkańców Białegostoku, co myślą o tym rozwiązaniu, które oferuje uczniom i studentom UE. - Uważam, że jest to potrzebne. Jest to na pewno odkrywania innych kultur. Uważam, że jest to bardzo dobry program. - Byłam i było mega. Bardzo mi się podobało. Byłam w Rumunii. Poznałam wielu ciekawych ludzi i studentów z innych krajów. - To jest program, z którego warto skorzystać - przyznali nasi rozmówcy. Obejrzyj cały materiał, by dowiedzieć się więcej. Materiał powstał we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

