Co Rosja zrobi z anektowanymi terenami Ukrainy? Wysiedlenia, nowe "władze" i nowe jednostki administracyjne

Inne podejście przedstawiać ma rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow. Przekazywał on, że o formie, jaka zostanie narzucona siłą odebranym Ukrainie terenom, będą decydować także lokalni mieszkańcy. Chodzi o to, czy okupowane regiony staną się "republikami ludowymi (jak separatystyczne, samozwańcze ługańska i doniecka) czy zostaną włączone administracyjne do Rosji. Warto jednak zaznaczyć, ze są to "zapewnienia" propagandystów Kremla, w związku z tym najprawdopodobniej nie mają wiele wspólnego z prawdą.