Co robił Putin w czasie śmierci Prigożyna? Wymowne nagranie z Rosji

Gdy w rosyjskich mediach pojawiały się pierwsze wieści na temat katastrofy samolotu Prigożyna, w obwodzie kurskim Władimir Putin brał udział w hucznym świętowaniu 80. rocznicy bitwy pod Kurskiem. Dyktator Rosji dumnie przemawiał w trakcie uroczystości, dziękując obecnym dowódcom sił zbrojnych za ich zaangażowanie w walkach w Ukrainie o "wolną Rosję". Odznaczył również kilku wysoką rangą dowódców, a następnie oddał hołd narodowym bohaterom w bitwie o Kursk. - Dziękuję wam za waszą służbę, jestem z was dumny. Jeszcze raz z całego serca gratuluję wszystkim Rosjanom z okazji 80. rocznicy zwycięstwa w bitwie pod Kurskiem - podkreślał Putin. To w tym czasie samolot z Prigożynem na podkładzie runął w drodze z Moskwy do Sankt Petersburga. Według informacji przekazanych przez CNN, w trakcie przemowy dyktatora w tle słychać było dzwoniące telefony, które mogły mieć związek ze śmiercią ludzi powiązanych z Grupą Wagnera.