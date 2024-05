Prowadzący program "Newsroom" WP Paweł Pawłowski zwrócił uwagę na wypowiedź Donalda Tuska po posiedzeniu rządu. Premier prosił, aby nie spekulować na temat działań rosyjskich służb w związku z różnymi wydarzeniami w kraju. Po chwili jednak dodał, że można przypuszczać, że służby rosyjskie miały coś wspólnego z pożarem hali na Marywilskiej 44 w Warszawie. - To jest trudna sytuacja dla premiera - skomentował były szef Agencji Wywiadu płk Andrzej Derlatka. Tłumaczył, że w tej sytuacji mamy dwa problemy. - To, co robi Rosja w Polsce, prowadzi przeciwko nam wojnę w różnych obszarach w tym również działania sabotażowe, dywersyjne (...). Z drugiej strony mamy sytuację taką, że nie możemy doprowadzić do jakiegoś stanu psychozy i paniki - powiedział Derlatka. Gość programu podkreślił, że "być może służby idąc za dowodami w sprawie, ustaliły już niektóre rzeczy, które pozwalają, na jakie stwierdzenie użył premier". - To będzie oznaczało konkretne żądanie w stosunku do Rosji, na przykład naprawienie szkód i wypłacenie odszkodowań. Jeśli prowadzi się wojnę tego typu, trzeba ponosić konsekwencje - powiedział b. szef AW. - Nie ma żartów - dodał.