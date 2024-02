Co prezydent usłyszy na Radzie Gabinetowej? "Prawdę"

Na wtorek została zwołana Rada Gabinetowa. Z nieoficjalnych informacji wynika, że część ministrów wykorzysta okazję do tego, aby poinformować prezydenta o nieprawidłowościach, jakie zostawiła poprzednia władza. Patryk Michalski zapytał w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Marzenę Okłę-Drewnowicz, ministrę ds. polityki senioralnej, co usłyszy prezydent. - To jest okazja do tego, żeby pan prezydent mógł usłyszeć prawdę. Do tej pory miał tylko ten przekaz własnego rządu - stwierdziła ministra. Podkreśliła, że będą mówić o tym, "co poprzednicy zostawili i jakie są wyzwania". - Obszar, którym się zajmuję, jest obszarem bardzo zaniedbanym przez poprzedni rząd, przez PiS - zaznaczyła Okła-Drewnowicz. Prowadzący dopytywał, jak to jest możliwe, że obszar polityki senioralnej, którym PiS się chwalił, jest zaniedbany. - Polityka senioralna według PiS-u tak naprawdę opierała się, tylko i wyłącznie na transferach finansowych - odparła.