Co Polacy wiedzą o ekologii? Tak dużego badania jeszcze nie było. Oto wyniki

Zapytaliśmy też ankietowanych o to, co robią, żeby zaoszczędzić wodę. Najwięcej osób deklarowało, że bierze prysznic zamiast kąpieli w wannie (80 proc.), ma dwuprzyciskową spłuczkę w toalecie (72 proc.), stara się odkręcać kran na mały strumień (70 proc.) i korzysta ze zmywarki (68 proc.). Najmniej badanych, bo tylko 11 proc., używa wody z mycia do podlewania roślin.