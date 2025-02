Co Polacy kupują w sieci? W koszykach królują moda i kosmetyki

78 proc. internautów w naszym kraju robi zakupy online – wynika z ostatniego badania Gemius "E-commerce w Polsce 2024". To odczyt zbliżony do tego z 2022 i 2023 r. Zdaniem ekspertów utrzymujący się od kilku lat wysoki odsetek konsumentów online świadczy o tym, że rodzimy rynek handlu w sieci stał się dojrzały, przewidywalny i na dobre ugruntował swoją pozycję zdobytą w trakcie pandemii.

Co w ubiegłym roku Polacy najchętniej kupowali w internecie? Według raportu opracowanego przez IAB Polska największym zainteresowaniem cieszyła się kategoria odzież, dodatki i akcesoria (74 proc. udziału w rynku). Na drugim miejscu znalazło się obuwie (65 proc.), a na trzecim perfumy i kosmetyki (63 proc.). W pierwszej dziesiątce uplasowały się jeszcze m.in. książki i płyty (52 proc.), odzież sportowa (49 proc.), bilety do kina i teatru (48 proc.) oraz sprzęt RTV/AGD (47 proc.).

Kupuj najtaniej w internecie

To nie wszystko, co Allegro przygotowało dla swoich klientów. W trakcie marcowych Allegro Days będzie obowiązywała również promocja Allegro Share. To program, w którym uczestnicy udostępniają link do wybranej oferty na platformie innym osobom. Jeśli ktoś skorzysta z takiej rekomendacji i dokona zakupu, osoba polecająca otrzymuje punkty, które następnie można wymienić na kupony Allegro. Z okazji Allegro Days punkty będą mnożone trzykrotnie.