Co po Putinie? Spekulacje niemieckiej prasy

"Frankfurter Allgemeine Zeitung" jest zdania iż fakt, że Biały Dom musiał wydać dementi w sprawie słów Bidena, stwierdzając, że Ameryka nie dąży do zmiany na Kremlu jest "więcej niż żenujące". Gazeta uważa, że Biden sprawił Putinowi propagandowy prezent. "Każde twierdzenie, że Zachód troszczy się o demokrację i prawo międzynarodowe, będzie zestawione z ‚wyznaniem' Bidena". FAZ uważa, że wkrótce to samo uczynią ci Niemcy i inni mieszkańcy Zachodu, którzy zawsze chcieli obarczyć Amerykanów odpowiedzialnością za zbrodnie Putina. "Z powodu tego jednego zdania Putin raczej nie zmieni swoich kalkulacji w negocjacjach z Ukrainą. Ale Biden podważył jedność demokratów, którą wcześniej tak efektownie podkreślał". Dziennik kończy stwierdzając, że jeśli Ameryka sprawia wrażenie, że to Waszyngton decyduje o tym, która głowa państwa zostanie obalona, jest to toksyczne dla jego roszczenia do bycia liderem.