Pseudorefrenda w Ukrainie. Sfałszowane wyniki

Pseudoreferenda na okupowanych terytoriach rozpoczęły się w piątek i trwały do wtorku. Już we wtorkowe popołudnie rosyjski Kommersant podał pierwsze wyniki "głosowania" w sprawie przyłączenia terytoriów do Rosji. Przekazał, że zdecydowana większość obywateli głosowała za.