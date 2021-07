WP Wiadomości Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze tusk + 2 grodzkitłit Dzisiaj, 14-07-2021 12:29 Co po powrocie Tuska z wakacji? Grodzki mówi jasno Według najnowszego sondażu Kantar dla TVN24 Koalicja Obywatelska jest już 5 punktów procentowych za PiS-em. Po powrocie Donalda Tuska traci Szymon Hołownia. - Nie ma wroga na opozycji. Trzeba wyplenić to zło, które zatruwa życie nie polityczne, ale życie polskich obywateli, wyprowadzając nas z Unii Europejskiej - powiedział w programie "Tłit" Tomasz Grodzki, marszałek Senatu. Stwierdził, że "istotą opozycji jest przekonać jak najwięcej ludzi, w tym przynajmniej niektórych wyborców PiS-u, że droga, którą narysowała im ich partia, jest złym kierunkiem". Zapytany, co się będzie działo po powrocie Tuska z wakacji i jakie plany ma dalej PO, Grodzki powiedział, że cały czas toczą się prace, a Donald Tusk "nie wrócił na pustynię". - Jestem przekonany, że on wrócił na 110 proc. Będziecie państwo zadowoleni - podsumował. Rozwiń