Co oznaczają słowa Putina? Analitycy są pewni

Putin wezwał również do "nieodwracalnej" "demilitaryzacji" Ukrainy jako warunku wstępnego negocjacji. Oznacza to żądanie, aby Ukraina zrezygnowała ze zdolności do przeciwstawiania się rosyjskiej agresji. ISW ocenił, że Putin prawie na pewno wykorzystałby kapitulację Ukrainy do osiągnięcia swojego drugiego celu, jakim jest obalenie demokratycznie wybranego rządu Ukrainy i zastąpienie go prorosyjskim rządem i systemem politycznym.