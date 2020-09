Co naprawdę pokazał dziś Zbigniew Ziobro? "Było widać, że czeka na werdykt Cezara"

Zbigniew Ziobro uprzedził komunikat władz partii Prawo i Sprawiedliwość dotyczący jego ewentualnej dymisji ze stanowiska Ministra Sprawiedliwości. - Zjednoczona Prawica jest dobrem. Jestem przekonany, że ten projekt może jeszcze dużo uczynić. Nawet w kochającej się rodzinie dochodzi do konfliktów - oświadczył na konferencji prasowej.

Według Darii Domaradzkiej-Guzik, ekspertki od mowy ciała i komunikacji, było to najlepsze publiczne wystąpienie polityka w jego karierze. - Zazwyczaj wychodził do mediów spięty i ponosiły go emocje. Tym razem wyszedł na luzie i uśmiechał się, pokazując, że w trudnym momencie swojej kariery zachowuje spokój - komentuje rozmówczyni Wirtualnej Polski.