Co na to Przemysław Czarnek? Wrocław wprowadza lekcje o Konstytucji RP

We wrocławskich szkołach i przedszkolach uczniowie poznają Konstytucję RP w ramach realizacji podstawy programowej. To część działań edukacyjnych przygotowujących młodych wrocławian do życia w społeczeństwie obywatelskim, szanującym prawa i wolności człowieka. Nie wiadomo, jak na ten pomysł zareaguje minister Przemysław Czarnek.