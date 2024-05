Co można mieć na maturze z polskiego? Dozwolone przybory na egzaminie

We wtorek 7 maja absolwenci szkół średnich przystąpią do egzaminów maturalnych z języka polskiego w części pisemnej. To pierwszy z egzaminów obowiązkowych. Podobnie, jak przed rokiem odbędzie się on w dwóch formułach - tzw. starej 2015, nazywanej maturą po gimnazjum oraz nowej 2023, z którą zmierzą się uczniowie, objęci przeprowadzoną przed laty reformą edukacji.