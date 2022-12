Co knuje Łukaszenka? Niepokojące słowa doświadczonego generała

Białoruś może stać się nowym miejscem aktywności wojsk Putina - uważa gen. Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. - Rosja nie będzie atakować do wiosny na innych kierunkach. Zaistnieje pewne zagrożenie, jeśli chodzi o Białoruś, gdzie są zgrupowania wojsk rosyjskich - mówił gość programu "Newsroom" WP. Zdaniem gen. Komornickiego będą to raczej działania pozorowane, aby zademonstrować pełną gotowość, a tym samym absorbować znaczne siły ukraińskie w pobliżu granicy z Białorusią. Według generała nie można jednak wykluczyć, że wspólne zgrupowania wojsk rosyjskich i białoruskich wejdą od północy na teren Ukrainy. - Rosjanie zmierzają do tego, aby realnie wciągnąć Białoruś w tę wojnę, wręcz wywlec białoruskich żołnierzy na terytorium Ukrainy - mówił gen. Leon Komornicki. Jednocześnie ocenił, że armia Łukaszenki i rosyjskie oddziały na Białorusi nie mają wystarczających sił oraz sprzętu, aby uderzyć na Kijów czy wzdłuż granicy z Polską. Więcej w materiale wideo, a najnowsze informacje związane z wojną w Ukrainie w serwisie WP Wiadomości.

