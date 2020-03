WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze cezary tomczyk + 2 koronawirustłit 2 godziny temu Co, jeśli Jarosław Kaczyński da się przekonać do zmiany terminu wyborów? "Porażka, nie sukces" Jarosław Kaczyński Cezary Tomczyk znają się od dawna. - Wiele jego zagrywek widzieliśmy - powiedział w programie WP "Tłit" poseł PO. Czy... Rozwiń nie jest tak panie pośle że Jarosł … Rozwiń Transkrypcja: nie jest tak panie pośle że Jarosław Kaczyński rozgrywa opozycję żonglera z opozycją że on skasuje taką taktykę jak niegdyś jeden z byłych premierów czyli przesuwanie żelazny pręt tempo metalowej klasy pani to tylko żeby was rozsierdzić i po to żebyśmy dyskutowali o wyborach a nie o tarczę antykryzysowy my się znamy z Jarosławem Kaczyńskim od wielu lat pracy parlamentarne jego zagrywek widzieliśmy sms-a różni się od innych że dzisiaj wszystkie lektoraty jak jeden mąż tym połowa lektoratu pis-u nie chcę wyboru dzisiaj Jarosław Kaczyński działanie tylko przez Polaków ale działa w połowie również przeciwko swojemu bratowi to jest rzecz w których w polityce się po prostu nie robi bo nikt nie jest w stanie tego zrozumieć Jarosław Kaczyński będzie być może dlatego że stan klęski żywiołowej i to nie będzie jego sukces tylko porażka ale chciałbym zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę według naszych informacji dzisiaj rząd planuję wprowadza dla polskich obywateli i to mają być restrykcje rodem ze stanu wyjątkowego I chcemy powiedzieć bardzo jasno ograniczenie praw obywatelskich jest możliwe to za zgodą prezydenta za zgodą Rady Ministrów sejmu w przypadku odpowiednich trybów zdaniem jakie to będą restrykcyjne Industries jak planowanych przez rząd Słyszał pan powinna zostać wprowadzona mamy tylko sygnał dotyczący tego że ludzie nie będą mogli się przemieszczać dalej niż kilkaset metrów od twojego domu że w pewnej grupy społeczne będą możliwość no to słuszne pojazdami bocznego przemieszczanie się w założeniu restrykcje dzisiaj są słuszne ale nie można ich przeprowadzić bez wprowadzenia stanu klęski albo tam dlatego że to jest po prostu niezgodne z konstytucją ograniczenie praw obywatelskich rozporządzeniem jest niezgodny z konstytucją dzisiaj polscy przedsiębiorcy Nie mogą korzystać z klauzulą nie mogę korzystać nie mogą korzystać z renegocjacji umów tylko dlatego że nie jest ogłoszony stan klęski żywiołowej bo jesteśmy wszyscy jak po prostu całe państwo jest zakładnikiem tego jednego jeszcze raz powtórzę każdy kto będzie chciał zorganizować wybory 10 maja po prostu to ja nie poszli wszyscy kandydaci na prezydenta jak jeden mąż powtarzają że to wybory 10 maja 2020 roku od powinny ale jednocześnie Małgorzata kidawa-błońska jako jedyna kandydatka DeFacto zawieszająca całkowicie kampanię jest przez kąt kandydatów z opozycji i krytykowana dlaczego No i jeżeli chodzi Małgorzaty kidawy-błońskiej zawsze Rozumiem Niestety ten prawidłowość że atakuje się najsilniejszego Małgorzata kidawa-błońska jest najsilniejszym kandydatką po stronie opozycji No i niestety jest tak że czasami niektórzy kandydaci próbują wykorzystać okazję a myślę że to nie jest na topola my sobie musimy zdać sprawę przed jakimś prezesem twoim Polska i że w kwestii wyborcze w kwestii kampanii i tak dalej to jest w ogóle to już jest koniec