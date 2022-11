Co dzieje się z Łukaszenką? Ukryli jego problem

Łukaszenka ma problemy ze zdrowiem?

Do sieci trafiło ciekawe nagranie, które pochodzi jeszcze sprzed rozpoczęcia szczytu, czyli z momentu powitania Łukaszenki w Armenii. Jak zwrócił uwagę m.in. bloger polityczny Dmitrij Bołkuniec, dyktator miał ewidentny problem z zejściem po schodach dostawionych do samolotu. Mężczyzna spekuluje, że może być to konsekwencja cukrzycy, z którą ma się zmagać dyktator.