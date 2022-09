Co dalej ze Wspólnotą Narodów. Najtrudniejsze zadanie Karola III

Andrew Holness, premier Jamajki - największej dawnej brytyjskiej kolonii na Karaibach - wykorzystał wizytę pary książęcej, by ogłosić, że jego naród dąży do pełnej niepodległości, a więc w efekcie do republikańskiej formy rządów. Proces ten ma się zakończyć do następnych jamajskich wyborów, które zgodnie z planem odbędą się w 2025 roku. Do tego czasu zniesienie monarchii ma przegłosować jamajski parlament, a ludność wyspy zatwierdzić tę decyzję w referendum.