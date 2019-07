Co dalej z Westerplatte? Gorąca dyskusja w Sejmie i decyzja

W Sejmie toczyła się gorąca dyskusja wokół przyszłości Westerplatte. Minister Piotr Gliński mówił o "wstydzie". W głosowaniu Sejm przyjął ustawę "o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku".

Rząd zarzuca miastu Gdańsk zaniedbanie Westerplatte. PiS złożył do Sejmu projekt ustawy, który zakłada "wprowadzenie ułatwień proceduralnych umożliwiających sprawną realizację budowy Muzeum, jako przedsięwzięcia istotnego z punktu widzenia interesów państwa". Opozycja oraz samorząd mówią o próbie przejęcia Westerplatte przez władzę centralną. W końcu projktem zajął się Sejm .

"Powinniśmy sie wstydzić"

- Nie chcecie rozmawiać z panią Aleksandrą Dulkiewicz - zwróciła się do posłów z obozu rządzącego Małgorzata Chmiel z PO. Politycy PiS zareagowali śmiechem. - Z czego się śmiejecie? Tylko śmiać się potraficie - odpowiedziała im Chmiel.

Marek Jakubiak powiedział, że miasto Gdańsk robi z Westerplatte "śmietnik". Zwrócił się też do Agnieszki Pomaskiej, która wcześniej zabrała głos w Sejmie, cytowała list "prześladowanych polskich patriotów". Jak powiedział posłanka powinna iść z kwiatami do lasu, gdzie wymordowano wielu Gdańszczan.

- Chciałbym przeprosić wszystkich, którzy słuchają tych niepoważnych opinii. Powinniśmy milczeć i wstydzić się za to, jak upamiętniane jest to miejsce - stwierdził z kolei minister Piotr Gliński. Zaapelował, by pozwolić PiS przywraca ład w polskiej historii.