Aleksandra Dulkiewicz dostała odpowiedź od PiS. Nie na taką liczyła

Impas ws. Westerplatte trwa. - Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin odrzucił moją propozycję, aby grunty miasta Gdańska wnieść do powstającego Muzeum Westerplatte i jednocześnie współtworzyć tę instytucję - poinformowała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. - To niepojęte, że komuniści mogli siąść do stołu ze stoczniowcami, a my nie - wskazała.

Aleksandra Dulkiewicz oczekuje "realnej rozmowy" (PAP, Fot: Jakub Kamiński)

Dulkiewicz zdradziła, że dostała odpowiedź od ministra Sellina w środę. - Nie ukrywam, że mnie zasmuciła ta odpowiedź - skomentowała w Radiu Gdańsk. Jak dodała, jest propozycja wejścia do komitetu honorowego nowej inwestycji. - Otrzymałam ją późnym popołudniem, wiec będę jeszcze rozważała co dalej - podkreśliła Dulkiewicz.

Prezydent Gdańska oczekuje, że dojdzie do "realnej rozmowy, dyskusji" na temat kwestii upamiętnienia Westerplatte. - I tu nie chodzi o dyskusję ze mną, czy urzędem miejskim w Gdańsku. Ja się pytam, gdzie w tym procesie są historycy, muzealnicy, gdzie są ludzie, którzy troszczą się o pamięć? - mówiła.

- Dla mnie to jest niepojęte, że w sierpniu 1980 r. komuniści mogli siąść do stołu razem ze strajkującymi stoczniowcami, a w Polsce w 2019 r., w 30 lat po Okrągłym Stole i częściowo wolnych wyborach, nie możemy siąść do stołu i porozmawiać - oceniła Dulkiewicz.

Poinformowała, że otrzymała zaproszenie na wtorkowe posiedzenie senackiej komisji kultury, na którym się pojawi. - Będziemy dalej rozmawiać, przekonywać, bo ja wierzę w siłę dialogu - podsumowała.

O co chodzi?

Spór o projekt specustawy ws. Westerplatte trwa od kilku tygodni. Według autorów projektu, posłów PiS, ma on usprawnić budowę Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 w Gdańsku. Posłowie PiS chcą m.in., by Westerplatte lepiej niż dotychczas ukazywało heroizm polskich żołnierzy, którzy w 1939 r. stawili opór w tym miejscu po agresji III Rzeszy Niemieckiej na Polskę. Ich zdaniem, teren ten nie jest należycie wykorzystany dla polskiej pamięci.

W ocenie Dulkiewicz jest to próba przejęcia Westerplatte przez władzę centralną.

Spotkanie bez przełomu

W poniedziałek prezydent Gdańska spotkała się ze współtwórcą projektu specustawy Kazimierzem Smolińskim. O propozycji współzarządzania z Gdańskiem muzeum powiedział: "Zawsze musi być jeden lider. I państwo polskie powinno być tym liderem zajmującym się zagospodarowaniem tego terenu".