Westerplatte. Kłótnia podczas czytania projektu specustawy

- Ten teren należy do Polski - mówił w środę Jan Kilian z PiS. Poseł-sprawozdawca argumentował, że Westerplatte musi być należycie chronione przez polskie państwo. Opozycja skrytykowała specustawę. - To zwykła nacjonalizacja jak za Bieruta - mówiła posłanka PO Małgorzata Chmiel.

- Westerplatte to święte miejsce dla Polaków i należy o nie właściwie zadbać - mówił podczas debaty poseł-sprawozdawca Jan Kilian (PiS). Polityk dodał, że od pewnego czasu obchodom na Westerplatte kolejnych rocznic wybuchu wojny towarzyszy napięcie polityczne. Według niego ustawa została przygotowana ze względu na "interes publiczny", ponieważ gdańskie władze nie zajmują się należycie tym terenem. - Ten teren należy do Polski - stwierdził.

Oburzona wystąpieniem Kiliana była posłanka PO Agnieszka Pomaska. - Zamiast być sprawozdawcą projektu, poseł Kilian był sprawozdawcą Prawa i Sprawiedliwości - mówiła z sejmowej trybuny. Parlamentarzystka poinformowała, że po wypowiedzi posła PiS, złożyła wniosek do komisji etyki. - Nie ma zgody na wasze kłamstwa. I nie ma zgody na odebranie Gdańskowi historycznego miejsca pamięci - dodała.

Pomasce wtórowała inna posłanka PO - Małgorzata Chmiel. - Ostatnio nacjonalizację mieliśmy w 1945 r. Dekretem Bieruta. Chciałam się państwa zapytać, czy to jest wasz wzór, system słusznie miniony - pytała podczas czytania projektu specustawy. Według parlamentarzystki Prawo i Sprawiedliwość "próbuje przejąć teren Westerplatte dla politycznych celów rządu". W imieniu klubu PO-KO złożyła wniosek o odrzucenie projektu w całości.

Kukiz '15 będzie głosował "za"

- To miejsce zasługuje na to, aby pamięć bohaterów została godnie uczczona - mówił Andrzej Kobylarz (Kukiz '15). Poseł przyznał, że jako mieszkaniec Pomorza wielokrotnie bywał na Westerplatte. - Byłem świadkiem jak walały się tam puszki. Panował tam wielki nieporządek - stwierdził Kobylarz. Dodał, że klub parlamentarny Kukiz' 15 poprze projekt specustawy ws. Westerplatte. ". - Nikt tego terenu Gdańskowi nie zabierze - on zostanie w tym samym miejscu, gdzie jest teraz - dodał na koniec swojego wystąpienia.