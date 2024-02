Co dalej z Polska Press? Wiceminister mówi jasno

Co dalej z koncernem medialnym Polska Press? Wiceminister aktywów państwowych Marcin Kulasek przyznał, że "stary" zarząd Orlenu faktycznie nie chciał go sprzedać. - My uważamy, że pewne rzeczy trzeba z Orlenu wydzielić. Polska Press powinna być niezależna. Niezależna od Orlenu przede wszystkim i polityki. To tworzy sytuacje, których chcemy zapomnieć. Choćby mówię o Telewizji Polskiej - mówił w programie "Tłit".

