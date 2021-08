Co dalej z Elżbietą Witek? Katarzyna Lubanuer zdradza przebieg rozmów

Posłanka KO Katarzyna Lubnauer pytana była w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, jak idą rozmowy ws. odwołania marszałek Elżbiety Witek i nowego kandydata lub kandydatki z opozycji na to stanowisko. - Jest decyzja wspólna, że ma być jeden kandydat. Natomiast jest problem, by wszystkie partie opozycyjne zagłosowały w jeden sposób - zdradziła posłanka. - Konfederacja stawia warunki, chodzi o ustawy dotyczące sanitaryzmu. Dla nas nie ulega wątpliwości, że to nas różni przed perspektywą IV fali w stosunku do wszystkich poprzednich, że mamy broń, jaką są szczepienia, i w interesie całego społeczeństwa jest to, żeby jak najwięcej Polaków zdecydowało się na szczepienia - podkreśliła Lubnauer.