Co brzydzi Pawła Kukiza? Nie kazał się długo domyślać

Znaczenie ugrupowania Pawła Kukiza w ostatnim czasie ponownie nabiera na wartości. Wszystko za sprawą partii Prawa i Sprawiedliwości, która od jakiegoś czasu boryka się z różnymi problemami wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. Wiele wskazuje na to, że szukająca alternatywnych rozwiązań dla obecnej koalicji partia rządząca znalazła z Kukizem wspólny mianownik, co z kolei daje szansę na powrót Kukiz’15 do politycznego stołu. W rozmowie z Patrycjuszem Wyżgą w programie „Newsroom” WP, Paweł Kukiz odniósł się do rozmów o potencjalnej współpracy z PiS. Nawiązał również do ryzyka związanego z możliwością niewywiązywania się ze wspólnych ustaleń. - Powiem szczerze. Ja nigdy nikogo nie chciałem na cokolwiek „wykiwać”. Mnie w ogóle obrzydza ten ustrój, który właśnie polega na wzajemnym „kiwaniu się” – stwierdził polityk.

