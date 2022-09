Cmentarzysko okrętów wojennych. Polscy eksploratorzy pokazali niezwykłe miejsce

Członkowie Urbex History, polskiej grupy eksploratorów i miłośników historii, wybrali się do Landévennec w zachodniej Francji. To tu znajduje się opuszczone cmentarzysko okrętów m.in. francuskiej marynarki wojennej. Ekipie udało się dostać do wnętrza jednej z jednostek. Historia tego miejsca sięga ok. 1840 r., kiedy powstała tu stacja marynarki wojennej, którą odwiedził m.in. Napoleon III. Współcześnie zalegające kadłuby czekają tutaj na demontaż. Cmentarzysko jest ich przechowalnią. Teren od lat przyciąga wielu ciekawskich turystów i miłośników historii, którzy nie decydują się jednak zwiedzać okręty od środka. Zrobiła to grupa polskich eksploratorów Urbex History która odwiedza zapomniane i niedostępne dla wszystkich miejsca i obiekty o historycznym znaczeniu. Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź kanały Urbex History w mediach społecznościowych.