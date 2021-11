Cimoszewicz: Sankcje UE wobec Białorusi nie są zbyt poważne

- Wszelkie sankcje natury personalnej [wobec reżimu białoruskiego], typu blokady wizowe dla urzędników i oficjeli, są kompletnie bez znaczenia - stwierdził w programie “Newsroom” były premier Włodzimierz Cimoszewicz. Komentował najnowsze sankcje nałożone przez Unię Europejską na Białoruś. - Jedyne sankcje, który byłyby skuteczne [wobec reżimu Łukaszenki], to sankcje ekonomiczne - zaznaczył gość “Newsroomu” i doprecyzował, że chodzi “przede wszystkim o zablokowanie eksportu ważnych dla Białorusi towarów. To jest pewien paradoks, że wartość eksportu towarów z Białorusi do UE bardzo gwałtownie rośnie. Do Niemiec aż o 40 procent – od stycznia do września [2021 roku]. Wśród głównych odbiorców eksportu białoruskiego są Niemcy, Polska, Holandia i Litwa. - Niemcy, Polska i Litwa to przecież kraje najbardziej zainteresowane rozwiązaniem kryzysu na granicy - podkreślił Cimoszewicz i gorzko podsumował – Nie przeszkadza to jednak wszystkim tym krajom, w tym także naszemu, by dawać pieniądze Łukaszence.