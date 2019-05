Cimoszewicz komentuje wypadek i mówi o chorobie

- To przy okazji takich okresowych badań wyszło na jaw. Jest w niezaawansowanym stadium - powiedział o swojej chorobie Włodzimierz Cimoszewicz w Polsat News , dodając, że to "taki bardziej męski" nowotwór.

Włodzimierz Cimoszewicz mimo choroby ma zamiar kontynuować kampanię. - Jest to taki rodzaj, który ma wysoką uleczalność. Głęboko wierzę, że wygram - powiedział były premier i kandydat na europosła programie "Polityka na ostro".

Odniósł się także do wypadku, do jakiego doszło w Hajnówce.

W Polsat News ujawnił, że sprawą zajmuje się nie prokuratura rejonowa, tylko Prokuratura Okręgowa w Białymstoku. Przyznał, że jest zaskoczony, że sprawa trafiła na taki szczebel. - Prokuratura tłumaczy to dużym zainteresowaniem mediów. To jest argument, który może podlegać rożnym ocenom - mówił.

Przyznał, że ma ograniczone zaufanie do prokuratury. Skomentował też doniesienia, że samochód, którym jechał, nie miał aktualnych badań technicznych. Przyznał, że to prawda.

- Kupiłem ten samochód w lipcu ubiegłego roku. Żeby go zarejestrować, musiałem poddać go badaniom technicznym. Na moich oczach podstemplowano mi dowód rejestracyjny. Od 40 lat mam samochód, nie zdarzyło się, żebym miał takie badanie na okres krótszy niż jednego roku, nie sprawdzałem tej pieczątki, byłem przekonany, że w lipcu powinienem się tam zjawić. Okazało się, że ten termin już minął - powiedział były premier.

Wypadek Cimoszewicza

Przypomnijmy, że Włodzimierz Cimoszewicz w sobotę około godz. 8.00 potrącił na przejściu dla pieszych rowerzystkę. Kobieta została ranna i trafiła do szpitala. Doznała złamania kości prawego podudzia, ma również otarcia na twarzy i dłoni. Obrażenia wymagają leczenia dłuższego niż siedem dni, co oznacza, że mamy do czynienia z wypadkiem drogowym, a nie kolizją.