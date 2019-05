Cimoszewicz komentuje ustawę 447: Bronimy tego, co się komuś należy

- W naszym kraju za cnotę uważa się obronę tego, żeby nie zwrócić tego co się komuś należy tylko dlatego, że był Żydem, do tego ofiarą holokaustu - stwierdził w rozmowie z TVN24 były premier Włodzimierz Cimoszewicz. Internet błyskawicznie zareagował na komentarz kandydata w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Włodzimierz Cimoszewicz skomentował amerykańską ustawę 447 (East News, Fot: PIOTR MOLECKI)

Włodzimierz Cimoszewicz startuje z pierwszego miejsca w Warszawie z list Koalicji Europejskiej. Jego komentarz dot. amerykańskiej ustawy 447 obił się szerokim echem wśród polityków oraz komentatorów życia politycznego.

"Ciekawy twist, Koalicja Europejska chce zwracać mienie bezspadkowe?" - pytał na Twitterze Sebastian Kaleta z Prawa i Sprawiedliwości.

"PO chce płacić za mienie bezspadkowe zgodnie z „Deklaracją Terezińską” zaakceptowaną przez rząd PO w 2009. Czyli Polska ma płacić za to, że była ofiarą II Wojny Światowej?" - pisał na Facebooku wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.

Słowa byłego premiera skomentował także przewodniczący komisji ds. VAT Marcin Horała. "Komuna ma to we krwi: zawsze, w każdej sprawie, przeciw Polsce" - stwierdził poseł PiS.

"Co za...Platfofmie gratulujemy kandydata" - napisała na Twitterze blogerka Kataryna.

Ustawa 447 - o co chodzi?

W maju 2018 roku prezydent USA Donald Trump podpisał ustawę dotyczącą zwrotu mienia ofiarom Holokaustu, które w wyniku wojny utraciły swoją własność. Chodzi głównie o odzyskanie dzieł sztuki oraz prywatnego i komunalnego mienia przejętego siłą, skradzionego lub oddanego pod presją w czasie Holokaustu.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Zgodnie z decyzją prezydenta, Polacy pójdą do urn 26 maja. W głosowaniu zostanie wyłonionych 51 europosłów. Na terenie całej Unii Europejskiej wybory będą się odbywać pomiędzy 23 a 26 maja. W nowej kadencji zasiądzie łącznie 751 eurodeputowanych.

