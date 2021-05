Ciężkie zarzuty pod adresem marszałek Elżbiety Witek. Stanowcza reakcja gościa WP

Elżbieta Witek nie wyraziła zgody na spotkanie parlamentarnego zespołu ds. pedofilii "Zero Tolerancji dla Pedofilii", bo według marszałek Sejmu, tematem tym zajmuje się już Państwowa Komisji ds. Pedofilii. - To kneblowanie ust parlamentarzystów przez marszałek Witek i szefową Kancelarii Sejmu - powiedział w programie "Newsroom WP" Dariusz Joński, poseł PO. - Pani marszałek wprowadza cenzurę - mówił parlamentarzysta opozycji i zarzucił PiS próbę ochrony księży pedofilii. Z taką oceną nie zgodził się drugi gość Sebastiana Ogórka: Jan Strzeżek, poseł i zastępca rzecznika prasowego Porozumienia. - Stawianie paskudnych tez, że wśród księży jest nadreprezentacja pedofilów, jest obrzydliwe - stwierdził Strzeżek i wezwał Jońskiego do wycofania się z tych słów. - Zgłaszają się do nas ofiary, a pani marszałek od pół roku nie zezwala na spotkanie komisji i zespołu w Sejmie. Tu nie ma przypadku - odpowiedział Joński.

