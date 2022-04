Ciężka artyleria z USA. Nowy pakiet wsparcia dla Ukrainy za 800 mln dolarów

USA z nowym pakietem wsparcia Ukrainy

- To teren niegórzysty, płaski, wymaga innych środków bojowych. Dziś ogłaszam kolejny pakiet 800 mln dolarów, by wesprzeć Ukrainę w Donbasie. Mówimy o ciężkiej artylerii. To dziesiątki haubic i 144 tys. pocisków do haubic. Oprócz tego dziesiątki dronów taktycznych - oznajmił prezydent Stanów Zjednoczonych.