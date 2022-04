Superjacht rosyjskiego oligarcha zatrzymany na Fidżi

Jeśli władzom uda się przejąć jednostkę, to będzie to kolejny superjacht zajęty na wniosek zachodnich rządów, które poprzez sankcje starają się ukarać związanych z Putinem oligarchów oskarżanych o umożliwianie Moskwie finansowania inwazji na Ukrainę - wskazała agencja Bloomberg. Przypomnijmy, że luksusowe jachty przejęto już w innych krajach, m.in. w Niemczech, Hiszpanii oraz we Włoszech.