Ciężarówka wjechała w plac budowy. Przerażające nagranie z Turcji

Tragicznie wyglądająca sytuacja wydarzyła się w Istambule w Turcji, na placu budowy. We wtorek, pierwszego listopada, kierowca ciężarówki stracił kontrolę nad pojazdem, na skutek czego wjechał z impetem na chodnik, a następnie uderzył w barierkę odgradzającą teren budowy. Wszystko zostało zarejestrowane przez kamerę bezpieczeństwa. Na nagraniu można zobaczyć, jak robotnicy desperacko próbują uratować się przed pędzącą w ich stronę ciężarówką, przeskakując przez ogrodzenie i skacząc do rowu. Mężczyźni oszukali przeznaczenie. Mimo dramatycznie wyglądającej sytuacji skończyło się na drobnych obrażeniach. Policja bada okoliczności wypadku. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną tego, że kierowca pojazdu stracił nad nim panowania. Nagranie z groźnie wyglądającego momentu opublikowała agencja Reutera.