Ciężarówka na zakręcie wpadła do rowu. Koszmarnie wyglądający wypadek w Tęgoborzy

Ochotnicza Straż Pożarna w Tęgoborzy opublikowała nagranie z groźnie wyglądającego wypadku. Do zdarzenia doszło 12 lipca na drodze krajowej nr 75 w powiecie nowosądeckim. Rozpędzona ciężarówka przewróciła się na ostrym zakręcie. Pojazd z przyczepą wpadł do głębokiego rowu. Ciężarówka była załadowana wełną mineralną. Koszmarnie wyglądający wypadek uchwyciła jedna z lokalnych kamer na pobliskim budynku. Strażacy udostępnili to nagranie w sieci. W pojeździe znajdował się wyłącznie kierowca. Całe zdarzenie wyglądało groźnie, ale mężczyzna wyszedł z niego bez szwanku. O własnych siłach wydostał się z kabiny, nie potrzebował pomocy medycznej. Utrudnienia na trasie z Nowego Sącza do Krakowa i Tarnowa trwały kilka godzin. Na miejscu działali m.in. strażacy z OSP w Tęgoborzy.

