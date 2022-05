Ciężarne Ukrainki uciekają przed wojną. I stykają się z polskim prawem aborcyjnym

Działaczka podkreśla, że kobiety, które przekraczają polską granicę i próbują uzyskać np. tabletki aborcyjne, są zależne od osób, które akurat spotkają na swojej drodze. - Jeśli jest to ktoś postępowy, o feministycznych poglądach, to będzie w stanie skontaktować je z właściwymi ludźmi. Ale jeśli jest to jakiś przypadkowy człowiek lub ktoś religijny, to nie ma mowy. Albo ich to nie obchodzi, albo mówią, że to anioł Boży i trzeba go zatrzymać - opowiada Lytwynenko.