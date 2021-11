Cięta riposta na słowa Kaczyńskiego. Arłukowicz nie przebierał w słowach

Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu Polskiemu Radiu 24. Podczas rozmowy prezes PiS został poproszony o wymienienie trzech najpoważniejszych zagrożeń, które widać na horyzoncie. Jako jedno z nich wymienił kolejną falę pandemii koronawirusa. Słowa Kaczyńskiego komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski były minister zdrowia, europoseł Bartosz Arłukowicz (PO). - Dostrzega (zagrożenie - red.) - i co? Zdaje się, że jest wicepremierem ds. bezpieczeństwa. Zdaje się, że mamy w tym kraju premiera i ministra zdrowia. Jesteśmy jedynym krajem w Europie, w którym minister zdrowia de facto zamienił się w tubę informacyjną, mówiącą o tym, ile mamy dzisiaj zakażeń - mówił. - Minister zdrowia, premier i Jarosław Kaczyński nie wydają żadnych decyzji w sprawie postępowania z pandemią, nie wydają żadnych decyzji co do zachowań osób zaszczepionych i niezaszczepionych. Skapitulowali, wywiesili białą flagę, poddali się antyszczepionkowcom - stwierdził. Pytany o trzy kroki, które należałoby podjąć, by walczyć z koronawirusem, wskazał: "Należałoby wprowadzić system testowania uczniów, upadły całkowicie śledztwa epidemiologiczne, punkt trzeci to szczepienia". - Rząd nie robi dzisiaj nic w sprawie aktywnego namówienia Polaków do szczepień - podkreślił Arłukowicz.