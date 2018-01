Ciemnoskóry mężczyzna pobity we Wrocławiu. Chcieli go wrzucić do tunelu

W sobotę wieczorem trójka mężczyzn zaczepiła obcokrajowca w centrum Wrocławia. Pobili go i chcieli zrzucić do tunelu pod placem Dominikańskim.

Do zdarzenia miało dojść na przystanku autobusowym. Trzech mężczyzn szarpało czekającego na transport Hindusa. Grozili, że zrzucą go do tunelu samochodowego, który znajduje się pod placem przy Galerii Dominikańskiej. Jak informuje potral tuwroclaw.com choć na przystanku stało kilkanaście osób to w obronie obcokrajowca stanął tylko jeden mężczyzna. On też został pobity i trafił do szpitala.