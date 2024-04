Ciemne chmury nad Błaszczakiem. Wniosek do prokuratury przygotowany

Podkomisja smoleńska

Mariusz Błaszczak może mieć również problemy w związku z ustaleniami zespołu badającego działania podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza. Według wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka b. szef MON miał informacje, co dzieje się w tej komisji, bo dostawał je z kontrwywiadu. Aktualnie wiadomo, że komisja zniszczyła ona lub zagubiła część dowodów rzeczowych – czyli fragmenty samolotu TU-154M. - Za tę sprawę był odpowiedzialny Antoni Macierewicz oraz de facto minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który co roku tę komisję powoływał na nowo -uważa Tomczyk. On też zatwierdzał budżet. Dlatego zdaniem Tomczyka w sprawie tych dwóch polityków skierowane zostaną wnioski do prokuratury.