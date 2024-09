Cięcia 14. emerytury. Seniorzy wściekli na rząd Tuska. "Poniżej godności człowieka"

- No źle, bardzo źle jest dla emerytów, jest bardzo źle. - Będzie się biedniej żyło. - Draństwo - Tak stanowcze wypowiedzi usłyszeliśmy od seniorów, gdy zapytaliśmy ich o zmiany w 14. emeryturze, którą ZUS ma wypłacić do końca września. Z rozporządzenia Rady Ministrów wynika, że tegoroczna 14. emerytura będzie niższa w porównaniu do 2023 r. - o 869 zł. Pierwsi emeryci otrzymali "czternastki" już w sierpniu. Niektórzy dostali łącznie ponad 3 tys. na rękę. Jednak nie każdy może liczyć na tak wysoki dodatek. Reporter WP Jakub Bujnik w ramach cyklu "Bazar Polityczny" zapytał seniorów na bazarku w Ożarowie Mazowieckim, co sądzą obniżce świadczenia. Większość z naszych rozmówców nie gryzła się w język: - Jest to poniżej godności człowieka. - Z czego żyć? Za co mam leki kupić? Nieźle Tusk zarządził, wszystkie opłaty mam drogie. - Pieniędzy nie ma i chyba nie będzie. - Ja już się z tym pogodziłam. Wiadomo, że nasz rząd w ten sposób postępuje, że to już nie będzie inaczej. - To będzie jakaś danina, a nie emerytura – usłyszeliśmy od rozczarowanych seniorów. Czternasta emerytura ma wynieść we wrześniu tyle, co minimalna emerytura. Po tegorocznej waloryzacji świadczeń 1 marca minimalna emerytura wyniesie 1780,96 zł brutto. Obejrzyj cały odcinek, by poznać więcej szczegółów tej ważnej dla seniorów sprawy.