Swiatłana Cichanouska: Sankcje UE nie mogą uderzyć w przeciwników reżimu w Mińsku

Cel to finanse Łukaszenki

Zaapelowała o międzynarodowe sankcje wobec wszystkich osób uwikłanych w incydent z samolotem i aresztowanie Pratasiewicza. - Powinni to być sędziowie, prokuratorzy, policja siły specjalne; każdy, kto bierze udział w aparacie ucisku i kto jest odpowiedzialny za to, co wydarzyło się z samolotem - powiedziała. W opinii Cichanouskiej sankcje powinny być także wymierzone w firmy, które pomagają finansować reżim Aleksandra Łukaszenki. - Reżim pokazuje, że może robić, co tylko chce, bez żadnych konsekwencji - dodała.