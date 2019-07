„Ciąża Plus”: Po 500 plus i 300 plus PiS wprowadza kolejny program. Kobietom w ciąży mają przysługiwać darmowe leki

„Ciąża Plus”: Po 500+ i 300+ PiS jeszcze przed wyborami zamierza wprowadzić kolejny program. „Ciąża+” ma gwarantować darmowe leki dla kobiet w ciąży oraz porządne posiłki w szpitalu.

„Ciąża Plus” – PiS wprowadza kolejny program

„Ciąża Plus” to nowy program PiS, zakładający darmowe leki dla kobiet w ciąży oraz lepsze wyżywienie w szpitalach. Jak podaje Fakt, praca nad programem przyspieszyły i ma on zostać wprowadzony jeszcze przed wyborami. W uzasadnieniu do ustawy możemy przeczytać, że obecnie szpitale nie zapewniają przyszłym matkom specjalnie dobranej do ich potrzeb diety i ciężarne kobiety muszą żywić się standardowymi posiłkami, które serwowane są wszystkim pacjentom. Doniesienia o tym, że posiłki serwowane kobietom w ciąży są małe i niezbyt dobrej jakości, niejednokrotnie pojawiły się w mediach społecznościowych. Podobno stawka żywnościowa na porodówkach ma wzrosnąć z 14 na 32 zł na dzień.