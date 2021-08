Ciąża a szczepienia przeciwko COVID-19. Naukowcy nie mają wątpliwości

Badania nie pozostawiają wątpliwości

We wspomnianych badaniach szczury otrzymywały większą (o 1,3 razy) dawkę preparatu przeciwko COVID-19 niż ludzie. Mimo to, po upływie 48 godzin naukowcy wykryli zaledwie 0,1 proc. całości podanej dawki, która przenikła do jajników samic gryzoni.