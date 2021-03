Ciało kobiety na parkingu przed szpitalem. Nowe fakty

Jak z kolei poinformował we wtorek Onet, według ustaleń śledczych 33-latka przyjechała do szpitala w celu wykonaniu testu na COVID-19.

Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze Tomasz Czułowski, ciało zostało znalezione przez jednego z pracowników placówki około godziny 7.00. Kończył on akurat nocny dyżur w szpitalu. Kobieta - jak podał Czułowski - miała czekać do godziny 8.00, czyli do momentu, kiedy w szpitalu zaczyna się pobieranie wymazów.