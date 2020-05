Ciąg dalszy konfliktu na linii Sławomir Nitras-Łukasz Szumowski. "Potrafię oddać"

Uderzył w ministra Jacka Sasina, którego opozycja oskarża o finansowe straty dla Polski z powodu nieudanych wyborów prezydenckich 10 maja. - Uciekł na kwarantannę, jak się dowiedział, że odpowie za to, co zrobił z wyborami. Ministrowie z PiS-u będą uciekać - powiedział Nitras. Przypomnijmy, że Sasin został objęty kwarantanną po wizycie na Śląsku . W jednym ze spotkań brał udział górnik zakażony koronawirusem.

Nitras powiedział, że skoro Sasin nie może przyjść do Sejmu na debatę poprzedzającą głosowanie nad wotum nieufności wobec niego samego, to niech przyjdzie Szumowski, jeżeli jest zdrowy. - Przełóżmy wotum Sasina i zajmijmy się Szumowskim teraz - zaproponował polityk PO.

Sławomir Nitras odpowiada na słowa Łukasza Szumowskiego

Szumowski po tym, jak Nitras nazwał jego żonę "słupem", powiedział: "Gdybyśmy byli w dawnych czasach, tobym panu Nitrasowi dał w pysk. Oceniam pana Nitrasa jako człowieka chamskiego i niekulturalnego. W sumie więc szkoda na niego energii i czasu". Co na to Nitras? - Potrafię oddać, jeśli trzeba. Mam jednak nadzieję, że do tego nie dojdzie - podkreślił.