CIA przekaże Polsce tajne informacje? Ekspert nie ma wątpliwości

Prezydent Andrzej Duda wraz z premierem Donaldem Tuskiem w marcu polecą do Stanów Zjednoczonych na rocznice wstąpienia Polski do NATO. - To faktycznie jest sytuacja bez precedensu, gdzie dwóch kluczowych polityków, prezydent i premier są w jednym czasie podejmowani w Białym Domu - mówił w programie "Tłit" gen. Mirosław Różański. Prowadzący Michał Wróblewski zapytał również o to, czy CIA, służby amerykańskie mają do przekazania jakieś tajne informacje w kontekście wojny na Ukrainie przedstawicielom polskich władz. - Ja liczę, że tak się stanie, natomiast pamiętajmy, że ostatnie lata były takimi gdzie, niestety musimy przyznać się, że mieliśmy wiele takich wpadek dotyczących zarządzania informacjami - mówił senator. Zwrócił uwagę również, że "od kiedy mamy nowy rząd i są politycy bardziej odpowiedzialni, liczy, że ta współpraca i przekaz informacji wrażliwych dla naszego bezpieczeństwa będzie zdecydowanie lepsza". Dodał również, że możemy się spodziewać przekazania tajnych informacji - Tak, należy liczyć się z tym (że, polskie władze otrzymają informacje - przyp.red.). Pamiętajmy, że w ostatnim okresie wywołały mocne emocje komunikaty, że istnieją sygnały o poważnym zagrożeniu dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, może to również dotyczyć Europy. Liczmy, że nasi przywódcy zostaną z takimi informacjami zapoznani- stwierdził generał.

